Hailey Bieber aparece em look com cores do Brasil e exibe barriguinha de gravidez

Hailey Bieber é uma das maiores it-girls da atualidade, ou seja, tudo o que ela usa, cria ou veste vira tendência! Agora com a gravidez, ela virou referência para as gravidinhas também. Com cerca de sete meses de gestação, a esposa de Justin Bieber segue entregando muito nos looks.

Dessa vez, Justin Bieber postou fotos da modelo usando roupas nas cores do Brasil! Será que ela está no clima das Olimpíadas de Paris? Não sabemos com certeza, mas sabemos que ela arrasou com as peças no estilo Brazilcore.

A dona da Rhode usou um suéter da marca fortytwo e um boné da grife Ralph Lauren.

Vale lembrar que a empresária é filha da designer brasileira Kennya Doedato. Será que ela está torcendo pelo nosso país nos jogos?