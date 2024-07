Zezé Di Camargo revela reação dos filhos ao anúncio de gravidez: Dá um jeito de aumentar o patrimônio

Zezé Di Camargo revelou, em entrevista para a rádio Verdinha, qual foi a reação dos filhos ao descobrir que ele seria pai pela quarta vez, aos 61 anos de idade. Como você viu, o cantor e Graciele Lacerda anunciaram a primeira gestação depois de anos tentando.

Em clima de brincadeira, ele disse:

- A despesa aumentou. Os outros três já falaram: Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio porque, na hora que você for, a briga não vai ser tão grande.

Vale lembrar que o cantor é pai de Wanessa, Camilla e Igor, do antigo casamento com Zilu Godoi.

O cantor ainda falou um pouco sobre seu novo projeto artístico, que está lançando na carreira solo. Questionado se teria mais tempo em casa para cuidar do pequeno que vem aí, o cantor contou que, na verdade, sua rotina está ainda mais corrida agora:

- Com essa história do Rústico, eu aumentei meu trabalho. Mês passado, fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Mês que vem, já é tem shows da dupla e do Rústico ao mesmo tempo. Eu fiz assim, dei o junho para dupla, mas eu quis julho só para o Rústico. E no mês que vem é metade [para cada].