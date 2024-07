Preta Gil diz que não pretende fazer festão para celebrar 50 anos de idade: Vou ficar quietinha

Preta Gil apareceu nas redes sociais na última sexta-feira, dia 26, para falar sobre a chegada de seus 50 anos de idade, que completa em 8 de agosto de 2024. Para surpresa dos fãs, que estão acostumados com as grandes festas da cantora, dessa vez, ela contou que pretende fazer só um bolinho.

Vale lembrar que Gil passou por grandes acontecimentos nos últimos anos, como o diagnóstico e tratamento do câncer no intestino, e o término de seu casamento com Rodrigo Godoy.

- Estava aqui pensando nos meus 50 anos e no meu aniversário. Acho que neste ano vai ser só um bolinho, mesmo, uma coisa íntima para pouco amigos. Estou pensando em ficar mais nesta vibe low-profile. São 50 anos de muita história, começou ela.

Que continua:

- Só de pensar em tudo o que vivi e passei, fico chocada. Mas estou meio reflexiva e vou ficar quietinha. Até pensei em fazer um festão, mas acho que não. Acho que é melhor realmente eu ficar quietinha e pensando. Vou comemorar de um jeito diferente.