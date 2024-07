China: corte de juro sinaliza papel menor para importante instrumento de empréstimo

Os surpreendentes cortes de juros da China nesta semana têm sido vistos como evidências da disposição do governo de impulsionar o crescimento econômico. Para economistas, os anúncios também lançam luz sobre mudanças no arcabouço da política monetária, incluindo dar um papel menor para um importante instrumento de empréstimo.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) começou a rodada de relaxamento com uma redução na taxa de recompra reversa de 7 dias, na segunda-feira. Isso se seguiu a um corte no mesmo dia na taxa de referência de empréstimos (LPR, na sigla em inglês). Na quinta-feira, o banco central voltou a pegar os mercados com a guarda baixa, com uma inesperada redução na taxa para empréstimos de médio prazo (MLF, na sigla em inglês). Isso marcou uma diferença com o passado, não apenas pelo momento da mudança na operação de MLF, mas também pois os cortes na taxa de mais longo prazo tendem a preceder e guiar as taxas primárias, não o contrário.

Esta foi também a segunda operação na MLF em julho, após o PBoC ter mantido a taxa inalterada por 11 meses seguidos. Duas operações do tipo em um mês não é a norma, disseram economistas do HSBC em nota, com um episódio anterior em novembro de 2020, após o default de uma empresa estatal assustar mercados.

Economistas em geral interpretaram a sequência não usual desta semana como evidência de que a importância da MLF está sendo diminuída de propósito, no momento em que o PBoC busca que as taxas de curto prazo tenham mais peso em orientar os mercados. Nas últimas semanas, a imprensa estatal também sugeriu que a taxa principal, a LPR, poderia ser desvinculada da MLF, para melhora refletir os custos de empréstimo na economia. "Com o corte da LPR antes da MLF nesta semana, o papel da MLF como taxa de política monetária diminui rápido", avaliaram economistas do Nomura nesta semana, em nota a clientes.

Para economistas do Goldman Sachs, o fato de que a LPR caiu junto com a taxa de recompra de 7 dias indica uma potencial reancoragem da LPR da MLF de 1 ano para a taxa de recompra reversa no curto prazo. Em junho, o presidente do PBoC, Pan Gongsheng, havia indicado que a taxa de recompra reversa em 7 dias passaria a ser a nova referência na política monetária, no contexto em que ele busca simplificar a complexa rede de taxas do PBoC.

Economistas do OCBC notaram, porém, que o banco central provavelmente ainda vê mérito em estender empréstimos ligados à MLF como fonte de financiamento para bancos, por ora. Mas assim que as operações de bônus do Tesouro chinês do banco central começarem, o papel da MLF como instrumento para gerenciar capital deve diminuir mais, acreditam analistas.