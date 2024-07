Pontos no Grande ABC arrecadam calçados para crianças e adolescentes

A doação de sapatos infantis é uma ação de solidariedade que tem um impacto profundo na vida de crianças carentes. Pensando nisso, a Pezinho e Cia., rede especializada em calçados infantis multimarcas do Brasil, está na segunda edição do projeto “O Seu Pezinho Virou Pezão”. Os esforços para alcançar a meta de 2.500 pares de sapatos até o final de agosto incluem a instalação de 33 pontos de coleta - cerca de cinco distribuídos por toda São Paulo, dois no Grande ABC, sendo um em Santo André e o segundo em São Bernardo.

A primeira parceria aconteceu no ano passado, com a CUFA (Central Única das Favelas), e arrecadou mais de 1.800 pares de sapatos. Este ano, a colaboração firmada é com as APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e pretende superar a marca anterior.

Nos pontos de doação, os sapatos infantis e infantojuvenis, novos ou seminovos e em bom estado de conservação, serão recebidos, triados, limpos e preparados para distribuição às diversas unidades da APAE na região. A participação da comunidade paulista é fundamental, podendo realizar doações em qualquer uma das lojas da Pezinho e Cia. espalhadas pelos estados.

ONDE AJUDAR

São Bernardo - Avenida Kennedy, Nº 700 - Loja 255 - PAVMTO 02 - Vila Marlene Santo André - Avenida Pereira Barreto, Nº 42 - Anexo LUC 203 B - Paraíso

COMO NASCEU

O projeto nasceu da vontade da CEO Walkiria Calixto de criar uma ação que abraçasse a sociedade: “Após quatro décadas atuando no mercado infantil, sentimos o desejo de retribuir à comunidade parte do que recebemos ao longo desses anos. Por isso, decidimos unir esforços com outras pessoas e organizações que compartilham desse propósito social. Com essa parceria com a APAE, vamos garantir que nossas doações cheguem às mãos de quem realmente precisa. Estamos empolgados para ver a participação da comunidade paulista nesta iniciativa e também envolver a indústria de calçados infantis, uma vez que somos uma das maiores compradoras do setor no país. Uma simples doação pode transformar o dia a dia de uma criança, oferecendo-lhe uma base mais segura para caminhar em direção a um futuro melhor”.

A simples doação de um par de sapatos pode significar muito mais do que conforto físico; pode abrir caminhos para um desenvolvimento mais pleno e digno das novas gerações.