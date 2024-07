Debandada geral do barco de Luiz Zacarias

Começa a fazer água o barco da pré-candidatura do vice dissidente Luiz Zacarias (PL) ao Paço de Santo André. Depois que pesquisa Paraná/Diário, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código SP-04827/2024, mostrou que ele se encontra na quarta colocação e após a trapalhada de ter subido no palanque durante a reinguração do Cine Lyra, ilegalidade que pode lhe custar a impugnação, o liberal vive inferno astral. Preocupados com o naufrágio iminente, aliados de primeira hora se atiram no mar em busca de encontrar salvação em embarcações menos sujeitas a solavancos. Foi o caso do ex-secretário de Manutenção e Serviços Urbanos Carlos Bianchin, que já se aproximou do grupo do vereador Eduardo Leite, nome a ser indicado pelo PSB para disputar a eleição. Outros devem seguir o mesmo caminho, em breve. Diante de tantos revezes, há quem aposte suas fichas na desistência de Zacarias.

BASTIDORES

É neste sábado

O vereador Eduardo Leite deve ser oficializado neste sábado, em convenção marcada para as 14h30, na Casa de Portugal, candidato do PSB à Prefeitura de Santo André. Estão previstas as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ambos pessebistas. Um pouco mais cedo, às 13h, na Câmara, o vereador Edson Sardano (foto) será homologado postulante do Novo ao Executivo andreense. Será uma chapa pura, que terá como vice o médico José Luiz Colleoni.

Desconhecimento

Orlando Morando (PSDB), chefe do Executivo de São Bernardo, comentou promessa feita pelo ex-vice-prefeito e pré-candidato do Podemos a sua sucessão, Marcelo Lima, ao Diário, segundo a qual, caso seja eleito, vai instituir no “primeiro mês de governo” o ensino de inglês e robótica nas escolas municipais. “Teve um candidato que propôs robótica e inglês. Pô, preciso convidá-lo a ir a uma Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico), porque isso nós já temos. Precisa prometer outra coisa. Propor o que já fazemos é ignorância ou desconhecimento do que a cidade oferece”, alfinetou.

Culpa terceirizada

Morando atribuiu a cortes na casa de R$ 150 milhões em recursos enviados pelo governo federal o atraso no pagamento das progressões do magistério de São Bernardo, que não ocorre desde 2022. O ‘calote’ atinge 2.000 profissionais. “Se isso tivesse vindo eu já teria autorizado o pagamento dos professores. Estamos fazendo contas. Não estou descartando a possibilidade (de fazer o pagamento), mas preciso ter responsabilidade com o orçamento”, justificou.

Recepção hostil

Atila Jacomussi, deputado estadual e pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Mauá, não teve uma recepção das mais calorosas durante passagem com um carro de som pelo Parque das Américas, um dos mais populosos da cidade. Ao menos é o que revela um vídeo publicado nas redes sociais. Enquanto falava ao microfone, um morador segurava uma caixa de som que tocava a música ‘Reunião de Bacana’, de Bezerra da Silva, famosa pelo refrão “Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão” – uma provocação ao unionista por conta das duas vezes em que foi preso no âmbito da Operação Trato Feito, Atila ignorou.

Segurança

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu nesta sexta representantes das secretarias de Segurança e das Guardas Civis Municipais (CGMs) para discutir a integração do monitoramento na região, a interlocução com as Polícias Civil e Militar e ações integradas com outras áreas das prefeituras. Os temas foram pauta de reunião do GT (Grupo de Trabalho) Segurança Pública do colegiado regional.