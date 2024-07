Obra de Giacomo Puccini retoma ópera em Santo André

A cidade de Santo André receberá neste sábado, às 19h30, e no domingo, às 18h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, uma apresentação especial da ópera Suor Angelica, de Giacomo Puccini. O evento marca a retomada da programação lírica após a recente reforma do teatro. O público poderá desfrutar desta obra gratuitamente, com distribuição de ingressos a partir de duas horas antes de cada apresentação, diretamente na bilheteria do teatro.

Suor Angelica é parte do tríptico operístico de Puccini, conhecido como Il Trittico, que também inclui Il Tabarro e Gianni Schicchi. Este título, notável por ser uma ópera composta exclusivamente para vozes femininas, reflete as experiências pessoais de Puccini, cuja irmã era freira e serviu de inspiração para a obra. A narrativa de Suor Angelica é relevante e moderna, abordando temas como a culpa e o isolamento social enfrentado por mulheres devido às suas ações e personalidades.

A protagonista, Angelica, é uma jovem internada em um convento após ter um filho fora do casamento, sendo afastada de sua família e privada do convívio com seu filho. A produção de Suor Angelica é uma colaboração entre a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), a Cia Ópera São Paulo, e os Amigos da Ópera de Jacareí. O projeto tem o apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo e do Instituto Italiano di Cultura San Paolo, por meio da iniciativa A Caminho do Interior.

Na direção musical e regência do espetáculo, o maestro Abel Rocha afirma que a ópera é o espetáculo que mais conquista públicos novos no mundo. “Ela oferece uma das mais completas experiências emocionais. A imersão que promove é única e marcante. Voltar a fazer ópera em Santo André é propiciar uma vivência diferente para o público da cidade”, avalia ele. “A apresentação de Suor Angelica rememora os 100 anos de morte do maior compositor de óperas italiano. E impossível não se emocionar profundamente com essa história.”