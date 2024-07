Cachorrão encara União Suzano em confronto entre os lanternas da chave

Ainda com chances de classificação para a segunda fase da Copa Paulista, o EC São Bernardo vai atrás da primeira vitória neste sábado (27), às 10h, diante do União Suzano, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O duelo envolve os últimos colocados do Grupo 5.

O empate diante do São Caetano, vice-líder da chave, na última rodada, pode aumentar a confiança do Cachorrão para o confronto. Com o resultado, o Cachorrão assumiu a quinta e penúltima posição da chave, com três pontos.

O setor ofensivo da equipe pode ter mais oportunidades, já que a defesa do União Suzano é a mais vazada da competição, tendo sido vazada em 12 oportunidades.

A transmissão da partida acontece no canal do YouTube Futebol Paulista.