Com Libertadores e Copa do Brasil no foco, Verdão aposta em mistão

Com a derrota para o Fluminense na última rodada, o Palmeiras desperdiçou oportunidade de colar no líder Botafogo-RJ, que também tropeçou. Mas o Verdão tem outra chance de se aproximar da ponta neste sábado, às 19h, em compromisso teoricamente mais fácil diante do Vitória, que luta para sair da zona de rebaixamento, no Allianz Parque.

Na terceira colocação, com 36 pontos, o Verdão pode encostar no líder, que soma 40, se vencer o duelo.

Com uma série de jogos eliminatórios na Copa do Brasil e na Libertadores se aproximando, a tendência é de que Abel Ferreira poupe alguns jogadores titulares e entre em campo com uma escalação alternativa. Porém, uma das mudanças será por obrigação, já que o meia Raphael Veiga cumpre suspensão na rodada.