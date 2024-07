Em casa, Netuno inicia caminhada no mata-mata contra Brasil-RS

O mata-mata da segunda fase da Série D do Brasileiro terá início neste sábado e, para o torcedor do Grande ABC, o Água Santa é a esperança de título. O Netuno disputa hoje o duelo de ida com o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, a partir das 16h, na Arena Inamar, em Diadema.

A classificação do time diademense veio apenas na última rodada do Grupo A7, quando chegou a 22 pontos. Já o clube gaúcho foi vice-líder da Chave A8, mas somou um ponto a menos.

A defesa do Netuno deve entrar em campo com a atenção redobrada, já que os adversários passaram de fase com o melhor ataque do grupo, com 17 gols marcados, cinco a mais do que o time da região.

Os ingressos para conferir a decisão podem ser encontrador no site ceosports.com.br, a partir de R$ 5.