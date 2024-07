Eleições EUA: Harris e Trump estão empatados na margem de erro, aponta pesquisa

A corrida presidencial dos EUA entre Kamala Harris e Donald Trump está empatada na margem de erro, de acordo com uma nova pesquisa do Wall Street Journal. O ex-presidente republicano lidera a atual vice-presidente por 49% a 47%, mas dentro da margem de erro de mais ou menos 3,1 pontos porcentuais, os candidatos estão empatados. Trump tinha uma vantagem de seis pontos no início deste mês sobre o presidente Joe Biden, antes dele sair da corrida e apoiar Harris.

Em um teste de votação que incluiu Robert F. Kennedy Jr. e outros candidatos independentes e de terceiros, Harris recebe 45% e Trump obtém 44%. Kennedy é apoiado por apenas 4% e 5% permanecem indecisos. Biden estava atrás na disputa por seis pontos na última pesquisa.

Eleitores negros, latinos e jovens demonstraram maior apoio a Harris do que a Biden em uma pesquisa realizada nos dias após seu desempenho no debate em 27 de junho.