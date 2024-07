Santo André pede ao Estado alça de acesso a Rodoanel

O vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD), recebeu ofício solicitando que o Estado realize estudos técnicos para a implantação de alça de acesso ao Rodoanel Mário Covas em Santo André. O documento foi entregue pelo presidente da Câmara andreense, Carlos Ferreira (MDB), em reunião ocorrida na quinta-feira. Custos de obra deste porte podem chegar a R$ 24 milhões.

“São Bernardo e Mauá possuem alças de acesso ao anel viário, mas Santo André não tem. É uma injustiça que precisa ser corrigida”, declarou Ferreira ao Diário. Segundo o vereador, Ramuth foi “muito receptivo” à sugestão e ficou de dar uma resposta “em breve”. O emedebista acredita que o Estado tem condições de incluir os custos de execução do projeto no Orçamento do próximo ano.

Ferreira contou que já vem estudando o assunto há alguns anos e defendeu a viabilidade do projeto. O local mais adequado para a implantação da alça de acesso ao Rodoanel, segundo o presidente da Câmara, está localizado na Cidade Recreio da Borda do Campo, onde o viário passa sobre a Avenida Mico-Leão Dourado.

“A implementação desta alça (...) será de grande importância para a nossa cidade, contribuindo significativamente para a atração de novas indústrias para a região, além de fomentar o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos”, ilustrou Ferreira no ofício número 21/2024 entregue ao vice-governador durante audiência no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

Estudos preliminares realizados pelo gabinete de Ferreira indicam que o acesso direto ao Rodoanel resultaria em agilidade aos motoristas que precisam chegar às principais estradas paulistas. Sem a alça, veículo que sai da área central de Santo André precisa andar 12,6 quilômetros para chegar ao ponto de intersecção do anel viário com a Mico-Leão Dourado, via Mauá. “Se o projeto sair do papel, a distância cai para 6,4 quilômetros, quase a metade”, comparou o presidente da Câmara.

O encurtamento do trajeto ao Rodoanel, ainda de acordo com Ferreira, pode colocar Santo André na mira das companhias de logísticas. “É essencial para empresas que necessitam de acesso rápido e eficiente às rodovias, e essa alça seria facilitador crucial nesse sentido”, explicou o presidente da Câmara.

O emedebista também entende que bairros como a Vila Suíça e o Parque Miami, que ficam nas imediações do local onde o acesso pode ser construído, podem atrair negócios relacionados à logística. O projeto também ajudaria a melhorar o trânsito, de acordo com Ferreira, já que retiraria de vias urbanas que dão acesso às entradas do Rodoanel em São Bernardo e Mauá, as únicas existentes atualmente, o tráfego de veículos que tenham o anel viário como destino.

Ferreira disse que, assim que a Câmara voltar de recesso, em agosto, vai encaminhar ofício à Prefeitura de Santo André solicitando estudos técnicos para calcular a contrapartida do município ao projeto. O presidente da Câmara voltou do encontro com Ramuth bastante entusiasmado. “Senti que o (vice-)governador se interessou bastante pela nossa proposta. Acredito que a ideia pode sair do papel”, finalizou.