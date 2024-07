Lula recebe Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada nesta sexta

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do banco dos Brics por indicação do governo brasileiro, deixou há pouco o Palácio da Alvorada, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela mora na China, mas viajou ao Brasil nesta semana por causa das atividades do G20 no Rio de Janeiro.

A conversa não estava na agenda oficial do presidente. Dilma foi vista por jornalistas que ficam na porta do Palácio da Alvorada quando o chefe do governo despacha da residência oficial. Ela não deu declarações.