Zico se pronuncia após ter sido assaltado em Paris: Estamos nos recuperando do choque

Está tudo bem! Zico usou o Instagram para noticiar que ele e sua esposa estão bem após terem sido assaltados em Paris, na França, na última quinta-feira, dia 25.

O ex-jogador de futebol fez um logo texto agradecendo as mensagens de carinho que recebeu e também todo o apoio que recebeu das autoridades e do comitê olímpico:

Aos amigos, fãs e admiradores. Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada.Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade. Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs.

É importante ressaltar que o ex-atleta e muitos outros famosos estão na cidade parisiense para acompanhar a abertura das Olimpíadas de 2024, que acontece nesta sexta-feira, dia 24.

Zico teve um prejuízo milionário ao ser assaltado. A mídia internacional divulgou que os itens subtraídos somam o equivalente a um milhão e duzentos mil reais.