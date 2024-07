Delegação do Brasil deixa a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas por conta da forte chuva

Esta sexta-feira, dia 26, está sendo marcada pela Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Com belas apresentações e um verdadeiro show, os atletas estão sendo amplamente aplaudidos. Porém, há um pequeno empecilho: as fortes chuvas que molham a cidade parisiense.

Todas as delegações estão cruzando o Rio Sena em barcos e não se importaram com as gotas de chuva que deixaram todos bem encharcados. Afinal, imagina só estar participando das Olimpíadas, né? Porém, é necessário pensar no bem maior e na saúde dos atletas.

Dessa maneira, após o desfile da delegação brasileira, Rogério Sampaio, que está na liderança do comitê, tomou a decisão de levar todos os competidores de volta à vila olímpica.

- Por conta da chuva, no desembarque, o comitê olímpico brasileiro, na liderança do Rogério Sampaio, resolveu determinar que eles voltassem à vila olímpica e não ficassem aqui, muito por conta da chuva e a duração da cerimônia, muitos vão competir em breve, informou a transmissão oficial da cerimônia.

É importante ressaltar que alguns atletas já participam de jogos no próximo sábado, dia 27, e precisam de todo descanso e concentração possível.