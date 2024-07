Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães faz exames e atualiza saúde do bebê

A mais nova mamãe da área, Jade Magalhães, está derretendo a web desde que anunciou a gravidez com Luan Santana, na última segunda-feira, dia 22. E nesta sexta-feira, dia 26, não foi diferente!

A influenciadora mostrou nas redes sociais como iniciou o dia. Jade publicou uma foto que tirou no espelho, mostrando o look, mas deixou uma pulguinha atrás da orelha dos fãs sobre o sexo do bebê.

Logo depois, a namorada de Luan Santana postou que estava realizando exames de sangue de rotina, para acompanhar a sua saúde e a do feto. No mesmo Story, ela escreveu:

Sim, está tudo bem.

Mas se as coisas estão tranquilas por um lado... Quem parece não estar em um bom momento é a ex-noiva do cantor sertanejo, Izabela Cunha. Acontece que a modelo mantém algumas fotos com o ex nas redes sociais, o que virou assunto.

Enquanto alguns fãs não gostaram nadinha que Izabela ainda tem registros com Luan, outros defenderam que ela estaria mantendo as postagens apenas como parte de sua história.

É importante lembrar que Santana e Cunha começaram a namorar em 2021, já no outro ano estavam noivos, mas o romance terminou em 2023. Após término, Luan e Jade reataram o relacionamento em fevereiro de 2024.