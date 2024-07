Fátima Bernardes passa perrengue durante cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris

Gente como a gente! Nesta sexta-feira, dia 26, Fátima Bernardes compartilhou com os seguidores por meio dos Stories do Instagram como ela está vestida às margens do Rio Sena para acompanhar a abertura da Olimpíada de Paris.

A jornalista estava com um lenço na cabeça e de guarda-chuva aberto, para se proteger da chuva na capital francesa durante a cerimônia. É importante lembrar que a jornalista será uma das apresentadoras dos jogos.

Bernardes disse que vai mostrar mais detalhes para os seguidores depois da abertura e ainda se mostrou empolgada:

- Já estou pronta para assistir à cerimônia de abertura! Vai ser lindo, depois volto para mostrar mais aqui!