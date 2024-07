Príncipe Harry fala sobre relação com Rainha Elizabeth II: Ela apoiava muito

Fofos! Príncipe Harry contou um pouco mais sobre a relação que tinha com sua avó, Rainha Elizabeth II. Em entrevista ao documentário Tabloids on Trial, da emissora de televisão britânica ITV, o Duque de Sussex disse que ela o apoiava nas decisões que tomou, pois sabia da importância que tinham para ele.

- Nós tivemos diversas conversar antes dela morrer, ela apoiava muito tudo isso, ela sabia o quanto isso importava para mim. Não tenho dúvidas de que ela está lá em cima e vai ver isso até o final.

O príncipe abriu mão das obrigações reais em 2020 e, desde então, se afastou da família. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos com Meghan Markle, sua esposa, e os dois filhos. Apesar do apoio da avó, Harry disse acreditar que causou uma racha entre eles ao entrar em processos judiciais contra os tabloides britânicos.

- Acredito que tudo o que aconteceu mostrou ao povo qual é a importância desse assunto. Para mim, a missão continua, mas causou uma espécie de racha.

Ele ainda contou que acha que o pai, Rei Charles III, e o irmão, Príncipe William, também iriam enfrentar os jornais na Justiça, por conta de supostas invasões de privacidade e perseguição dos paparazzi, mas isso não aconteceu.

Atualmente, o duque enfrenta dois processos contra os jornais The Mail e The Sun. Além disso, em dezembro de 2023, a Justiça considerou o jornal The Mirror culpado por grampear o telefone do príncipe, e ele deve receber uma indenização de 900 mil reais.

Além disso, Harry revelou o motivo de não retornar à Inglaterra com sua esposa, Megan, porque teme que ainda não seja um local seguro para eles:

- Isso ainda é perigoso, e tudo o que é necessário é um indivíduo isolado, uma pessoa que leia essas coisas e decida agir com base no que leu... E seja uma faca ou ácido, seja o que for, essas são coisas que me preocupam genuinamente. É uma das razões pelas quais não vou trazer minha esposa de volta para este país.

Isso porque em 2022 foi dito que ameaças à segurança e vida da duquesa foram encontradas. Neil Basu disse sobre o assunto na época:

- Tivemos equipes investigando isso. Pessoas foram processadas por essas ameaças.