Ponte Preta avança em negociação por dupla da Portuguesa para a Série B

A Ponte Preta está próxima de anunciar dois jogadores que disputaram a Copa Paulista pela Portuguesa de Desportos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. São eles: o meio-campista Guilherme Portuga e o volante Hudson, titulares da equipe comandada pelo técnico Alan Dotti.

Formado nas categorias de base de Barcelona-SP e Juventus, Guilherme Portuga já atuou por São Caetano, São Bernardo, Oeste e Galo Maringá. Seu último clube foi a Portuguesa, onde atuou em seis jogos, e marcou quatro gols.

Já o volante Hudson foi emprestado para o Patrocinense no começo do ano, e disputou sete jogos. Pelo time da capital, entrou em campo seis vezes e não marcou nenhum gol.

Os dois jogadores são aguardados no estádio Moisés Lucarelli ainda nesta sexta-feira para a realização de exames médicos. Após a aprovação, assinarão contrato e serão anunciados oficialmente. Eles aumentam as opções do técnico Nelsinho Baptista.

O próximo confronto da Ponte Preta será contra o Sport, neste sábado, na Arena Pernambuco, às 18h. O time campineiro é o 12º colocado, com 23 pontos.