Zico tem prejuízo milionário após ser assaltado em Paris

Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, foi roubado em Paris. O ex-jogador de futebol sofreu um prejuízo milionário após ter seus pertences levados próximo ao hotel em que está hospedado na Cidade Luz para acompanhar as Olimpíadas de 2024 como embaixador do Time Brasil.

Segundo informações do jornal francês Le Parisien, o ídolo do Flamengo estava andando de táxi sentado no banco traseiro do veículo e levando consigo uma pasta com um relógio Rolex, alguns diamantes, dois mil dólares [aproximadamente 11 mil reais] e dois mil euros [cerca de 12 mil reais] em espécie. Um assaltante teria ficado responsável por distrair a atenção do motorista, enquanto outro aproveitou a oportunidade para roubar Zico.

Teria sido aberta uma investigação pela BRB, a Brigada de Repressão ao Banditismo, para encontrar os criminosos. O valor do conteúdo da pasta seria de cerca de três milhões de reais, causando um enorme prejuízo ao ex-atleta. O g1, em contrapartida, informa que os itens subtraídos somam o equivalente a um milhão e duzentos mil reais. Fontes teriam informado ao veículo brasileiro que os números indicados pela mídia francesa não procedem.