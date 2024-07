Rosa Magalhães, carnavalesca com mais títulos, morre aos 77 anos de idade

Grande perda para o universo do carnaval... No dia 25 de julho, Rosa Magalhães, a carnavalesca que mais ganhou títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro, morreu aos 77 anos de idade.

Durante 50 anos, ela venceu com as escolas Imperatriz Leopoldinense, Unidos de Vila Isabel e Império Serrano.

Além do carnaval, ela ainda trabalhou no figurino dos Jogos Pan-Americanos de 2007, trabalho pelo qual venceu um Emmy. E ainda atuou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Forças para família!