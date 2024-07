Bolsas da Europa operam mistas, após relativa calma em NY e à espera de PCE dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/07/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, à medida que um movimento de liquidação de ações em Wall Street perdeu força ontem, enquanto investidores seguem reagindo a balanços corporativos locais e aguardam novos dados de inflação dos EUA.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,35%, a 510,43 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram um dia relativamente mais tranquilo, com avanço do Dow Jones e perdas mais contidas do Nasdaq e S&P 500, após os três índices tombarem na quarta-feira (24) em meio a uma acentuada queda de ações de gigantes de tecnologia.

Da temporada de balanços da Europa, destaque positivo para o NatWest, que agradou tanto em lucro quanto em receita com juros no segundo trimestre. Em Londres, a ação do banco britânico saltava quase 6% no horário acima.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para dados mensais do índice de preços PCE dos EUA, que é a medida favorita de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,60%, a de Paris avançava 0,65% e a de Frankfurt exibia ligeiro ganho de 0,07%. As de Milão, Madri e Lisboa, por outro lado, caíam 0,03%, 0,64% e 0,61%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires