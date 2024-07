Ribeirão Pires é homenageada pelo Instituto Ayrton Senna por alfabetização

Ribeirão Pires foi homenageada nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Ayrton Senna, por causa dos resultados de alfabetização e fluência leitora dos alunos das escolas municipais. A cerimônia ocorreu no evento Reconhecimento aos Territórios Parceiros, no CBB (Centro Brasileiro Britânico), em Pinheiros. A cidade se destacou por beneficiar cerca de 3.000 estudantes com projetos de ensino e correção de fluxo escolar. Mais de 70 cidades brasileiras participaram da programação, que marcou os 30 anos da organização focada em educação.

Além de receber troféu, Ribeirão Pires participou do painel de Políticas Educacionais de Sucesso, representada pelo prefeito Guto Volpi (PL). Na apresentação, também estavam líderes das cidades de Boca do Acre (AM), Domingos Mourão (PI), Licínio de Almeida (BA) e Manaus (AM).

O Instituto Ayrton Senna realiza ações em escolas públicas municipais e visa democratizar o acesso à educação. No Grande ABC, a parceria com Ribeirão Pires começou em 2006, com os projetos Se Liga (programa de alfabetização) e Circuito Campeão (intensifica leitura em sala de aula).

Neste ano, as ações Circuito 360º (alfabetização e recomposição de aprendizagem do Ensino Fundamental I) e Gestão Nota 10 (capacitação e ferramentas gerenciais para profissionais da educação) integraram os projetos de Ribeirão Pires. Ao todo, a rede municipal conta com 33 escolas e 8.000 estudantes.

Durante o painel no evento do Instituto Ayrton Senna, a cidade revelou que possui 76% dos alunos leitores fluentes ao fim do 2º ano do Ensino Básico e 95% dos estudantes como leitores fluentes ao término do 3º ano.

A solenidade contou com a presença da presidente do Instituto e irmã do piloto, Viviane Senna e do vice-presidente da entidade, Ewerton Fulini. “Acreditamos que essas histórias de sucesso servirão como modelo e inspiração para outros municípios”, explica Fulini.

Entre os reconhecidos, o Centro Paula Souza se destacou pelo Programa de Diálogos Socioemocionais, que já impactou estudantes de 40 Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de São Paulo. “A parceria fornece novos subsídios para ajudar os jovens a enfrentar os desafios do cotidiano e do mundo do trabalho”, diz Lucília Guerra, diretora do Cetec Capacitações (Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão).