Palavra do Leitor - 26 de julho de 2024

Acidentes de trânsito

‘Região registra recorde de acidentes de trânsito’ (Primeira Página, ontem). A manchete do Diário não causa mais estranheza na região. Há alguns minutos, presenciei motociclista pilotando moto na Avenida Senador Vergueiro, Rudge Ramos, altura do número 4.000, sentido ao Centro de São Bernardo, com o capacete na testa, comendo um lanche e apenas uma mão no guidão, com a maior calma do mundo. Isso acontece porque ele sabe que a fiscalização de trânsito na cidade é muito precária e permite estes descalabros, não importando se o pedestre corre risco de sofrer um acidente por causa de um irresponsável que ignora e desdenha das leis do trânsito. A cidade está há meses com fiscalização muito abaixo do esperado na maioria das secretarias, mais preocupadas com a eleição se aproximando do que mostrar trabalho sério e de qualidade.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Luiz Zacarias – 1

‘Novo vai pedir a impugnação de Luiz Zacarias por abuso de poder político’ (Política, ontem). Pelo jeito a candidatura de Luiz Zacarias ao Paço andreense está incomodando muita gente. As desesperadas tentativas de grupos políticos adversários em desestabilizar sua candidatura põem por terra os argumentos de que ele não possui chance alguma.

Vanderlei Retondo

Santo André

Luiz Zacarias – 2

Anos atrás, o candidato eleito Marcio Chaves, em Mauá, perdeu o mandato após eleição vitoriosa. Na época, sofreu processo por participar de linha do tempo em meio a inauguração. Enfim, Zaca não se ateve à legislação eleitoral. Deve ter a candidatura impugnada.

Marcos Martins Cardoso

do Instagram

Mulheres negras

‘Coletivo da região exalta luta das mulheres negras’ (Setecidades, ontem). O Diário presta homenagem, importantíssima, não somente a Tereza de Banguela, mas a todas as mulheres negras, pardas, brancas e indígenas. As mulheres que escolheram nosso País para viver suas liberdades, feminilidades, felicidades e profissões precisam de nosso reconhecimento. Pois, quando se tornam mães, não ficam preocupadas, tristonhas e insones com outras prioridades em suas vidas a não ser a de terem uma criança com saúde. E que todas as mulheres nos perdoem por terem sofrido a canalhice machista e incurável do preconceito.

Cecél Garcia

Santo André

Privatização

‘Estado de São Paulo finaliza a venda da Sabesp por R$ 14,8 bi’ (Economia, ontem). Antigamente uma linha telefônica era o valor de um carro, linha de telefone celular também... Era tudo com gestão governamental. Depois que privatizou, pobres e todos têm acesso a telefone e a celular.

Jonatas Morais

do Instagram

Imposto

‘Presidente Lula considera baixo o percentual cobrado sobre as heranças’ (Política, dia 24). Lula fala que o imposto sobre herança nos EUA, estate tax, é de 40%, o que é verdade. O que ele não fala é que o imposto é sobre o valor que excede o limite de isenção. No ano de 2024, a isenção federal é de US$ 13,61 milhões por pessoa e, para casais, a isenção combinada é de US$ 27,22 milhões. O que significa que apenas o valor que exceder esse montante será sujeito ao imposto. Devido ao alto valor da isenção, apenas uma pequena porcentagem dos espólios é efetivamente tributada. Em 2020, por exemplo, apenas 0,04% das heranças foram tributadas. Observação: 40% é alíquota máxima e varia de Estado. Connecticut tem uma alíquota máxima de 12%. Não seja enganado por discursos populistas.

Renato J. Afonso

do Instagram

Venezuela

Nicolás Maduro é mais esperto do que os governantes de países vizinhos. Ao desqualificar as urnas de alguns deles, conseguiu que não enviem técnicos para acompanhar as eleições, e fará o que quiser. Não sei o que o sr. Celso Amorim, enviado por Lula, foi fazer lá. Acho que tomar o chá de camomila servido pela democracia relativa!

Tania Tavares

Capital