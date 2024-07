Novidade na área! Transformers: O Início tem segundo trailer divulgado

Fãs de Transformers podem ficar felizes porque chegou mais um trailer do novo filme da franquia! Durante o painel do longa na Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos, foi lançado o segundo vídeo promocional da animação Transformers: O Início.

Ele chega nas telonas do cinema em 26 setembro deste ano e vai contar a história do Optimus Prime, dublado por Chris Hamsworth; e Megatron, com a voz de Brian Tyree Henry, o herói e o vilão, respectivamente, da saga. Além da dupla, o elenco também contará com Scarlett Johansson, que dublará Elita; Laurence Fishburne, como Alpha Trion; Keegan-Michael Key será o famoso Bumblebee e Jon Hamm como Sentinel Prime.

A SDCC acontece nos dias 25 a 28 de julho e contará com diversos painéis e novidades quentinhas sobre seus filmes e séries favoritos.

E aí, está ansioso para conhecer a história que iniciou tudo no mundo dos Transformers?