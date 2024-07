Veículo quebrado estende congestionamento por 13 km na Imigrantes

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes calcula um trânsito por mais de 13 km em parte da Imigrantes no começo da noite desta quinta-feira (25). Segundo a companhia, um veículo quebrado sobre faixa resulta no congestionamento, que parte do km 58 e alcança os motoristas no km 45.

Para quem se desloca pela Anchieta em direção a Capital, o trânsito marca o km 50 até o km 46, desta vez por um alto fluxo de veículos.

Por recomendação da concessionária, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da Anchieta. No momento, há tempo bom e visibilidade boa.

O SAI está em Operação Normal (5x5): a descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, já a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.