Mika projeta jogo de ida contra o GE Brasil pela segunda fase da Série D

O Água Santa dará continuidade à luta por uma vaga na Série C do ano que vem neste sábado (27), quando recebe o GE Brasil pelo jogo de ida da Segunda Fase da Série D. O Netuno se classificou apenas na última rodada, após vencer o Patrocinense por 1 a 0 e contar com tropeços do Santo André e do Costa Rica, que estavam na sua frente, para assegurar a vaga.

“Pela competição que é, sempre tem surpresas, sejam elas boas ou ruins, graças a Deus para nós foi muito boa. Estávamos pensando apenas em nós. Nada adiantaria se não fizéssemos a nossa parte, estou muito feliz pela primeira classificação com o Água Santa”, contou o lateral-direito Mika.

O time de Diadema somou 22 pontos na primeira fase e terminou na terceira colocação do Grupo A7, enquanto o GE Brasil finalizou com um ponto a menos, mas na segunda posição de sua chave. Por ter terminado na vice-liderança, o time gaúcho terá o direito de fazer o jogo da volta em sua casa.

“Acredito que todos os confrontos na Série D são equilibrados, ainda mais em mata-mata. Vai ser um grande jogo, tenho certeza disso e espero que a gente possa sair como vencedor do confronto”, disse Mika, que também falou sobre a importância de conquistar um bom resultado já no primeiro jogo. “Quando se joga em casa a torcida faz toda a diferença, ela é o nosso 12º jogador. Um bom resultado em nossa casa vai ser fundamental para o jogo de volta”.

Presente em oito das 14 partidas e com uma assistência na primeira fase, Mika chegou ao Água Santa após se destacar pelo XV de Piracicaba, onde foi campeão da Copa Paulista de 2022. Apesar da pouca idade, o jovem de 22 anos já tem experiência em confrontos de mata-mata, como foi na Série A2 deste ano com o Nhô Quim.

“Temos que valorizar cada jogo e cada oportunidade que nos for concedida. Nesta fase do campeonato todos os jogos estão valendo o acesso. Faremos cada jogo como se fosse o último de nossas vidas”, relatou.

O primeiro jogo entre Água Santa e GE Brasil acontece às 18h30 deste sábado (27), na Arena Inamar. O jogo da volta está marcado para o dia 4 de agosto, no Estádio Bento Freitas.