Patrícia Abravanel leva médica de Silvio Santos em programa: - Cuidou do Silvio Santos na pior fase da voz dele

Patrícia Abravanel levou Mara Behlau para participar da gravação do Programa Silvio Santos e compartilhou um vídeo no Instagram do momento em que a fonoaudióloga do pai conta sua história com a família Abravanel.

Patrícia confessou que a profissional cuidou da voz de seu pai, Silvio Santos, quando o apresentador esteve muito doente e que por conta dela, ele pôde voltar a apresentar o programa normalmente:

- Ela cuidou do Silvio Santos na pior fase da voz dele, e ele conseguiu continuar trabalhando por causa da Mara.

Behlau revelou o enorme carinho que ela sente pela família de Patrícia, já que conhece eles há muitos anos:

- Tive a honra, o privilégio e o desafio de conhecer Silvio. Já conhecia antes, mas de acompanhá-lo em uma fase difícil da vida dele e de ter conhecido a Patrícia quando ela era pequena, quando era criança, e hoje é essa apresentadora maravilhosa, é o Silvio Santos de salto. Toda a energia dela, o carinho dela, a competência dela, com toda essa forma maravilhosa de sorrir para gente, a gente se sente recebido pelo sorriso dela. A Patrícia, ela sabe, ela mora no meu coração.

Na legenda do vídeo, a atual substituta de Silvio retribuiu o carinho da fonoaudióloga e confessou que atualmente também se consulta com ela:

Mara Behlau é a profissional da voz que cuida de Silvio Santos. Me viu crescer e hoje também cuida da minha voz. Que visita mais que especial, muito obrigada Mara pelo carinho e cuidado com minha família.