Thais Fersoza mostra detalhes da festinha de aniversário do filho, Teodoro: Ele é o amor da nossa vida!

Teodoro, filho de Thais Fersoza e Michel Telo, está completando sete anos de idade nesta quinta-feira, dia 25. Para comemorar, os papais fizeram uma pequena festinha pela manhã com o tema Pokémon, escolhido pelo aniversariante.

O filho caçula do casal, com apenas um ano de diferença de sua irmã Melinda, aparece nas fotos compartilhadas pelos famosos ao lado de sua família na própria casa. A decoração estava preenchida com balões, docinhos e um bolo cheio de referências ao desenho escolhido para o tema da festa.

Em uma publicação feita em seu Instagram, Thais faz declaração para Teodoro na legenda:

Ele é o amor da nossa vida! Nosso maior sorriso.. Para alegrar e multiplicar o amor? o Teodoro é um presente do Senhor.. assim diz a música dele, e assim é! Nosso gurizinho generoso, amoroso que veio com tudo pra completar nossa família e fazer dela a família perfeita pra nós!

E a apresentadora concluiu:

Meu amor, que Deus te dê saúde, proteção, sabedoria e bênçãos! A gente te AMA INFINITO! Vida da minha vida, nosso amor maior, nosso Teodoro! Sete anos!