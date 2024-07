Com astro de Star Wars, Green Day lança videoclipe de Corvette Summer

A banda Green Day lançou na última quarta-feira, dia 24, o videoclipe da música Corvette Summer, que foi estrelado pelo querido Mark Hamill, ícone da saga Star Wars. O ator é conhecido por interpretar Luke Skywalker, mas a banda quis trazer outro sucesso cinematográfico do ator, Um carro, Um Rapaz, Uma Garota - de 1978.

O vídeo mostra diversos momentos que lembram o clássico do cinema.

A música recebeu o nome de um dos nossos filmes clássicos cult favoritos, então só fazia sentido homenageá-la com o videoclipe. Nós estouramos o orçamento com ele, então tivemos que ser criativos com caixas de papelão, um pouco de fita adesiva e carrinhos que encontramos no porão de Tré [Cool; baterista]. Dirigido pela dupla dinâmica Ryan Baxley e Brendan Walter. Aperte o cinto e aproveite o passeio!, escreveu Green Day no lançamento.

Se Corvette Summer trouxe Mark Hamill como estrela, tomara que o próximo venha com o Darth Wader, né?