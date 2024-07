Com festa no estilo Bridgerton, Jennifer Lopez celebra a chegada dos 55 anos de idade: Foi uma noite esplêndida para todos

Caros leitores, temos uma aniversariante por aqui! Jennifer Lopez comemorou seu aniversário de 55 anos de idade, na última quarta-feira, dia 24, como uma festa que qualquer pessoa da realeza gostaria de comparecer. Não, não ficamos doidos, ou viramos a Lady Whistledown, é que a cantora escolheu celebrar a data com o tema Bridgerton, série de sucesso da Netflix.

Em suas redes sociais, a atriz e cantora compartilhou uma série de vídeos sobre a comemoração - que estava repleta de detalhes da série, com direito a vestidos e decorações de época. Além disso, todos os convidados apareceram dançando como se estivessem realmente no século XIX.

Foi uma noite esplêndida para todos, a cantora escreveu na legenda:

Um detalhe que não passou despercebido é que Ben Affleck, marido de Jennifer, não apareceu em nenhum registro da festa. Os dois estão afastados e são alvos de rumores de término, apesar de não terem confirmado nenhuma informação sobre o assunto. Será que esse drama entre os dois tem espaço nos periódicos da Lady Whistledown?

Ao finalizar as comemorações da data, Jennifer ainda escreveu um textão emotivo no Instagram para seus fãs:

Tenho visto todos os seus votos de aniversário, lindos vídeos e postagens ontem à noite e esta manhã de todo o mundo. Eu ri, sorri, derramei algumas lágrimas e quando vi o outdoor na Times Square fiquei completamente emocionado. Eu realmente tenho os melhores e mais incríveis fãs do mundo. Eu nunca poderia expressar o quanto estou emocionada ou o quão incrivelmente abençoada me sinto por ter todos vocês fazendo parte da minha vida. Muito obrigado. É difícil acreditar que passamos todo esse tempo juntos. É engraçado, enquanto estou sentada aqui contemplando a jornada mais extraordinária, ainda me sinto como a mesma garota começando tão cheia de energia e bravata, tão pronta para enfrentar o mundo inteiro lá fora e ainda assim tão terna, frágil e às vezes assustada, mas sempre cheio de amor por dentro. Eu tenho muito amor por você. Quero que você saiba no meu aniversário que VOCÊ é meu maior presente. Além da minha família e amigos, você sempre esteve ao meu lado nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu posso sempre contar com você. E quero que saiba que sempre pode contar comigo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua compreensão, pela sua lealdade e, o mais importante, pelo seu amor. Obrigado, obrigado, obrigado?