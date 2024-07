Nasce filha de Camila Campos, cantora gospel que está lutando contra o câncer

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Nasceu, no dia 24 de julho, a filha de Camila Campos e Léo Zagueiro.

O casal já tem Bela e agora de boas-vindas à Sofia, que chegou ao mundo aos sete meses de gestação. A cantora gospel está lutando com o câncer de mama e contou com o apoio de diversos familiares e amigos na maternidade. Diversas pessoas realizaram correntes de oração e enviaram boas energias à artista.

Os papais ainda não se pronunciaram oficialmente ou mostraram cliques da bebê nas redes sociais, mas Léo confirmou o nascimento através dos Stories do Instagram.