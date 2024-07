Região tem em junho recorde de acidentes de trânsito em 2024

A região voltou a apresentar dados preocupantes de mortes e acidentes em relação ao trânsito. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), foram registrados 782 acidentes em junho, recorde mensal no ano, batendo os 730 de março. Foram 4.210 no total do primeiro semestre, maior marca para o período na série histórica, iniciada em 2019 – naquele ano, 4.076, mais alto registro até então.

Apesar do alto número de registros de acidentes, grande parte dos sinistros foi de grau leve (306 no total, ou 39%), ou os envolvidos saíram ilesos (220, ou 28%). Os sábados foram os dias da semana mais perigosos para se dirigir na região, sendo os piores períodos à tarde, com 50 sinistros, e à noite, com 41.

Em relação a mortes, junho contabilizou 23 nas sete cidades, superando toda a série histórica, iniciada em 2015, para esse mês específico.

Por sua vez, o Estado de São Paulo apresentou alta de 24% no número de mortes no trânsito em junho, em comparação ao período homólogo. Houve 448 ocorrências no intervalo em 2023, e neste ano foram registradas 556. Mesmo com a alta nos casos, o Estado teve queda nos sinistros em relação a junho do ano passado, passando de 98.955 para 97.127 – uma diminuição de 2%.

O resultado atual do InfoSiga acontece no mês seguinte à campanha do Maio Amarelo, que, apesar de ser marcado como uma época de conscientização no trânsito, registrou 24 óbitos no Grande ABC, empatando com o mesmo período de 2015 e superando todos os outros. Especialistas em trânsito ouvidos pelo Diário destacaram a necessidade urgente de reformas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e de uma fiscalização mais rigorosa como medidas essenciais para reduzir acidentes e salvar vidas nas vias da região.

REFORÇO

Nesta semana, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) disponibilizou o Plano de Segurança Viária 2024-2030 para consulta e para ser baixado gratuitamente. A publicação visa aprimorar a malha viária sob jurisdição da autarquia, com foco na redução de acidentes, e destaca a importância de estabelecer parcerias com outras entidades interessadas, como empresas, ONGs e órgãos governamentais, para maximizar os recursos e o impacto do plano.

A meta do DER é reduzir, até 2030, ao menos à metade a taxa estadual de fatalidades no trânsito, por frota de veículos e por população. As ações incluídas são educação no trânsito, inovação em segurança viária, implementação de tecnologias e práticas inovadoras para aprimorar as medidas de segurança.

“Esta abordagem abrangente visa aprimorar de forma significativa a segurança viária em São Paulo, reduzindo as fatalidades e promovendo um ambiente mais seguro para os usuários e a população paulista”, diz Sergio Modelo, superintendente do DER.<EM>

O material de 53 páginas pode ser acessado no menu “Transparência” do portal do DER (www.der.sp.gov.br).