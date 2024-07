Ativista Wal Volk leva poesia ao Festival de Inverno-2024

Atriz, ativista cultural e educadora, há 20 anos leciona artes para crianças e jovens de Paranapiacaba. No sábado, às 16h, Wal Volk fará o pré-lançamento de seu livro, Poéticas do Tempo – Paranapiacaba 2002-2022 recitando versos e sorteando alguns exemplares para o público.

A ação ocorre no 23º Festival de Inverno de Paranapiacaba dentro do sarau organizado pelo Ponto de Cultura: OficinAtiva do artista Odé Amorim. O Complexo Cine Lyra é um espaço cultural recém-restaurado e abrigará esta ode de amor que reflete os 20 anos de atuação da artista neste território.

O livro traz as reflexões da artista, em prosa e poesia, sobre sua relação afetiva com Paranapiacaba e o que a levou viver, ensinar e atuar em defesa da vila histórica. A obra expõe sua relação com uma infinidade de pessoas, moradoras da vila, e os diferentes espaços construídos: as casas que morou, o cemitério, a igreja, a estação, o campo de futebol, o barracão de solteiro, a passarela e, por fim, a paisagem natural.

Poéticas do Tempo é o primeiro livro de poesias de Wal Volk. Em 2018, a artista já havia produzido um livreto que acompanha o documentário Histórias de Cozinha com Cambuci, que retrata as personagens da vila que passaram a trabalhar com o fruto, considerado patrimônio cultural local. O livro é lançado pela Uirá Editorial, editora de Santo André.