Record exibe nesta sexta último capítulo de “A Rainha da Pérsia” e celebra

Nesta sexta, a Record vai exibir o último capítulo de “A Rainha da Pérsia”, série com Nathalia Florentino, Carlo Porto, Camila Rodrigues e Leonardo Medeiros, entre outros que também se destacaram, caso de Giuseppe Oristânio como Harbona, o braço direito do rei Xerxes.

“Rainha”, com direção-geral de Leonardo Miranda, teve a preocupação de movimentar atores experientes, sempre indispensáveis no apoio à qualidade, mas sem deixar de abrir espaço para novos valores.

Assim como a observação de outros cuidados, desde a primeira fase no Marrocos e a ousadia na captação de cenas – gravação no crepúsculo de todas as noturnas, além do investimento na tecnologia unreal (realidade virtual).

Fatores que, apoiados em um bom texto, contribuíram decisivamente para a sua imediata aceitação por parte do público.

Em todo esse processo, necessário também destacar a fotografia de Ricardo Fujii, trabalho que, internamente, foi considerado “um show à parte”.

Último capítulo amanhã e na segunda, a estreia de “Força de Mulher”, originalmente exibida na Turquia com o nome de “Kadin” e protagonizada por Özge Özpirinçci e Caner Cindoruk.

TV Tudo

Trilha

A Record conseguiu uma autorização especial para incluir “Jerusalém of Gold”/Jerusalém de Ouro, de Naomi Chemer (1930-2004) no capítulo de “A Rainha da Pérsia” exibido terça-feira.

Sequência que destacou a luta dos judeus contra o decreto de Hamã.

Olé no protocolo

Manuela Dias fez uso de suas redes sociais para confirmar que será a “autora da novela dos 60 anos da Globo” e classificou o fato como um dos maiores desafios da sua vida.

Fala, claro, do remake de “Vale Tudo” que vai ao ar em 2025. Normalmente, esse tipo de anúncio é feito pela assessoria da casa e não pelos autores.

Tá em questão

A cereja do bolo da Copa do Brasil, principal delas, nas oitavas de final, será, sem dúvida, o encontro Flamengo e Palmeiras, consideradas as duas maiores forças dos tempos atuais.

E parece que não tem e nem haverá discussão sobre o assunto - a Amazon quer fazer prevalecer sua exclusividade.

A propósito

A Amazon está preparando uma cobertura especial para Flamengo e Palmeiras, com toda a equipe no estádio, além de uma série de outras novidades.

Fala-se até em “teste de fogo” para o canal.

Outro assunto

David Ellison, CEO da Skydance, novo dono da Paramount, em entrevista recente deixou claro que vai investir mais na plataforma Paramount+.

Nos planos do executivo americano mudanças devem acontecer, principalmente, em canais como a MTV.

Está caída

A propósito da MTV, a atual em nada lembra a que até bem pouco tempo se preocupava em apresentar novidades e intensificar a sua linha de produção.

Parou no tempo. Esse é o caso: mexe ou morre.

Linha direta

Otaviano Costa reconhece que foi um sustão, mas, com fé e coragem, soube superar esse momento difícil. Destaca, inclusive, o cuidado e atenção do dr. Roberto Kalil.

Ainda está em São Paulo, cuidando-se, e deve viajar ao Rio nesses próximos dias para continuar a recuperação em casa. Está cheio de gás para voltar à vida normal.

Título escolhido

“Sabadão da Gente” é o nome escolhido para o programa que Renato Ambrósio vai estrear na Band. As partes envolvidas estão bem animadas com o projeto e acreditam em bons resultados.

No ar, a partir do dia 14 de setembro, das 20h30 às 22h.

Programa do João

Paralelamente a essa definição envolvendo Ambrósio, do Viva Sorte, o “Programa do João”, com João Silva, estende sua permanência nas noites de sábado até o dia 31 de agosto.

A mudança para os domingos acontecerá em 15 de setembro.

A seu tempo

Fausto Silva continua tranquilo em casa, preocupado apenas em se recuperar convenientemente e sem pensar em outros compromissos por enquanto.

Inclusive, não tem aceitado pedidos de entrevistas, para não atender um e deixar possível outro no vazio.

Tas no “Roda”

Professor Tibúrcio, Telekid, Ernesto Varela e apresentador do “CQC”, personagens feitos por Marcelo Tas durante sua carreira, serão relembrados na vinheta da TV Cultura que apresenta o próximo convidado do “Roda Viva”.

Tas estará no centro da roda, ao vivo, na segunda-feira. A produção é assinada pela equipe de arte da emissora, comandada por Henrique Bacana.

Bate – Rebate

· A história de Tereza de Benguela (1700-1770), líder quilombola, vai virar um longa...

· ... Os trabalhos da Rondon Filmes, com produção de Thiago Brianti, irão ocorrer no Mato Grosso, em especial na Vila Bela da Santíssima Trindade, sob a direção de Eva Pereira.

· Irene Ravache comemora 80 anos e 65 de carreira apresentando, pela primeira vez no Rio, o espetáculo “Alma Despejada”, dirigida por Elias Andreato...

· ... Estreia dia 2 de agosto no Teatro dos 4 - shopping da Gávea.

· Juhlia Ficer, atualmente em “Família é Tudo”, integra o elenco de “A Miss”, em breve nos cinemas.

· A 5ª temporada da série “Impuros” já está disponível no Disney+ e conta com o retorno de Juninho, interpretado por Vinicius Patrício...

· ... Fora do tráfico de drogas, ele fica mais próximo de Dona Arlete (Cyria Coentro), mãe do traficante Evandro (Raphael Logam).

· “Garota do Momento”, próxima das seis na Globo, vem com um time bem interessante...

· ... A produção reúne nomes como, Duda Santos, Maísa Silva, Pedro Novaes, Lilia Cabral, Fábio Assunção, Leticia Colin, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte...

· ... E também: Danton Mello, Ícaro Silva, Ana Flavia Cavalcanti, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Pablo Sanábio, Tatiana Tibúrcio, Rebeca Carvalho, entre outros.

· Murilo Cezar, como parte da preparação para viver “Paulo - O Apóstolo”, nova série da Record, visitou ontem o CCJ – Centro Cultural Jerusalém, no Rio, acompanhado pelo pessoal da Seriella.

C´est fini

Em relação à parceria entre SBT e Disney+ para exibição de “A Caverna Encantada”, ficou decidido que a chamada “primeira janela” será da emissora de Silvio Santos.

O conteúdo só ficará disponível no streaming da Disney uma hora depois.

Portanto, um modelo de negócio diferente do observado com “Romeu e Julieta”, que privilegiava o Prime Video.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!