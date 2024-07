A Congregação Mariana. Na Matriz Velha. Manoel Claudio Novaes. A visita à Guiomar Novaes. E tantos amigos queridos...

A bicicleta dos sábados.

E os namoricos...

Texto: Oscar Garbelotto

Após algum tempo como membro da Cruzada Eucarística, ostentando belíssima fita amarela cruzada no peito, servindo de coroinha e participando da missa dominical, agora quase chegando aos 15 anos, fui convidado para fazer parte da Congregação Mariana da Matriz Velha. Essa passagem era absolutamente normal, já que os cruzados eram sempre jovens de menor idade.

Ali encontrei novos amigos, abertura incomparável na vida; tudo que um jovem poderia querer. Era, sim, uma vida religiosa. Porém, repleta de atividades também fora da igreja, sempre com aqueles amigos que preencheram importante período da minha vida. Uma convivência que vai de 1947 a 1956, quando os estudos universitários tomavam bastante tempo e quando meus mais próximos amigos da Congregação começaram a casar...

Nesta fase importante tenho alguns nomes a destacar. Primeiro, sem dúvida, é Manoel Cláudio Novaes. O conheci como autêntico professor, de religião e de vida. Mais velho do que todos nós, profundamente sábio e já estudante de Direito na USP (Novaes foi o primeiro jovem de São Caetano a formar-se em Direito).

A convite dele que conheci uma escola superior por dentro, numa manhã festiva, quando aconteciam as eleições para o Centro Acadêmico XI de Agosto, na USP.

Alegres bandas, discursos, panfletos, faixas coloridas e muita agitação, proporcionaram-me uma visão festiva daquele famoso pátio. Para completar, Novaes levou-me a seguir a visitar sua tia, a famosa pianista Guiomar Novaes, em sua casa, onde pudemos visitar sua vasta sala de ensaios, com vários pianos.

Luiz Batistel, Antonio Batistel e Avelino Portela, eram os três mais próximos amigos. Eram os companheiros de todos os momentos, de todas as noites na Congregação, no pingue-pongue, de todas as primeiras sessões no Cine Max, dos passeios de bicicleta aos sábados, dos “bailinhos” na Escola “Leão XIII”, da partilha dos “namoricos”, pela participação entusiasta nas quermesses e, enfim, pelo sagrado encontro na missa matinal aos domingos, às seis e trinta, na nossa querida Matriz Velha.

Entre os mais velhos, a amizade de Andréa Perrella Netto, o “Firpo”, João Batista Geraldo, Raimundo Tonetto. E a maioria da mesma faixa etária e mais jovens, Mario Migliani, João Tondato, Milton De Sordi, André Leoni Netto, Aldo Piasentin, João Mantovani, Marino Mantovani, Santo Batistel, entre tantos.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

OS CONGREGADOS. ‘Pelo sagrado encontro na missa matinal aos domingos, às seis e trinta, na nossa querida Matriz Velha’: entre os marianos, Élcio Cândido, o Macalé, futuro vice-prefeito de São Bernardo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Carmem Miranda.

E o namorado que nunca se casou...

Texto: Milton Parron

Carmen e Aurora Miranda, duas irmãs que ocupam com destaque a galeria de ouro das maiores expressões artísticas do Brasil, são as personagens do programa Memória neste final de semana.

Focalizaremos depoimentos e entrevistas das duas cantoras, de alguns jornalistas e amigos de ambas e, principalmente do primeiro namorado de Carmen, Mário Augusto, quando ainda bem jovens.

Por ciúmes da própria Carmen, eles se separaram e nunca mais tornaram a reatar, nem mesmo se reencontraram, porém, Mário, que era campeão brasileiro de remo pelo Flamengo, guardou durante 60 anos, até sua morte, todas as fotos e cartinhas que ambos trocaram.

Mario Augusto nunca se casou. Viveu sempre para a lembrança daquele fugaz relacionamento.

Além das histórias, o programa apresentará muitas músicas gravadas por Carmen e por Aurora, as irmãs Miranda.

Jef Coração de Estudante

O menino do Parque das Nações que se formou na Faculdade Senador Flaquer.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 27 de julho de 1994 – Edição 8763

MANCHETE – Confaz mantém ICMS menor para carros.

Presidente Itamar e ministro Ricúpero pressionavam pela renovação do acordo que reduzia alíquota de 18% para 12%.

Confaz = Conselho Nacional de Política Fazendária.

EM 27 DE JULHO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): no dia 10 de julho aniversariou o capitão Amâncio Francisco de Assis, chefe da estação desta localidade.

O capitão recebeu grande número de amigos em sua casa. Ofereceu um copo de cerveja. Seguiu-se soirée até a madrugada.

Roma, 26 – Marconi será encarregado da construção de estações da radiografia ligando Gibraltar a Malta.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Agudos, Jardinópolis, Pitangueiras e São José dos Campos.

Pelo Brasil, entre outros, Candiba (BA), Maravilha (SC) e Santos Dumont (MG)

HOJE

Dia Nacional do Despachante

Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

Dia do Motociclista

Dia do Pediatra.

Papa Celestino I

27 de julho

Seu pontificado durou dez anos (422-432). Cuidou da reconstrução de Roma, saqueada pelos bárbaros em 410.

Ilustração: Franciscanos (divulgação)