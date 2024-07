Rio G. da Serra e bairros de S. Bernardo ficarão sem água, comunica Sabesp

A Sabesp realiza, nesta quinta-feira (25), duas manutenções para melhorias no sistema de abastecimento, uma em bairros de São Bernardo e outra que pode afetar toda Rio Grande da Serra. Em ambos os casos, a normalização do abastecimento tende a ocorrer gradativamente, após o término dos trabalhos. Confira a listagem de bairros que devem ser impactados e é apresentada pelo Diário.

EM SÃO BERNARDO

A primeira intervenção ocorrerá em São Bernardo e será uma manutenção elétrica no sistema de bombeamento que atende a região do Parque Ideal, segundo a companhia. Os serviços terão início na parte da manhã desta quinta, por volta das 7 horas, com previsão de conclusão até o início da tarde do mesmo dia.

Durante a realização dos serviços, poderão ser sentidos reflexos no abastecimento de água dos seguintes bairros: Conjunto Habitacional Salvador Arena, Bairro dos Alvarenga, Galileia, Jardim Claudio, Jardim Nova América, Jardim Novo Horizonte I, Jardim Primavera, Parque dos Químicos, Parque Ideal, Parque Jandaia, Parque Silvaplana, Vila Carminha, Vila Novo Horizonte.

EM RIO GRANDE DA SERRA

Os serviços ocorrerão para a substituição de válvula do sistema de abastecimento na cidade. Durante a ação, o fornecimento de água pode ser afetado em toda a cidade. A intervenção terá início durante a tarde de quinta-feira (25) e deve seguir até o início da madrugada de sexta-feira (26), segundo estimativa da empresa.

CONTATO

"A Companhia pede desculpas pelos transtornos e ressalta que a ação é essencial para manter a regularidade dos serviços prestados. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reserva para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento", completa o informe encaminhado à imprensa.

As consultas e notificações podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou na Central de Atendimento pelo telefone 08000550195.