Obituário - 25 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Ana Milani de Lima, 93. Natural de Tabapuã (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tercília Scarabel Vilatoro, 89. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Arnaldo Alexandre da Silva, 86. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Araújo dos Santos, 85. Natural de Penedo (Alagoas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dilma de Oliveira Felippe, 85. Natural de Cruzeiro (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Felix da Costa, 85. Natural de Umari (Ceará). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Memorial Phoenix.

Zuleica de Oliveira Silva, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lydia Lourdes Rissetto Piffarini, 83. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes de Moraes Galutti, 77. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Ednon Dias Lima Filho, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Marli Aparecida Simioni Cunha, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Professora. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Reginaldo Queiroz de Carvalho, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Eduardo de Oliveira, 60. Natural de Morro Agudo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Serviços gerais. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Inês Arsuffi Medici, 95. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Deolinda Nakano, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Therezinha Correia dos Santos Pinheiro, 92. Natural de Álvares Florence (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Isaura de Andrade Campião, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

José Ruel Muino, 89. Natural da Espanha. Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Cecília de Souza Lunardi, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Emídio Artemi Paterenez, 83. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Alto do Rio Bonito, em São Paulo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Kimiko Kadia 81. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Jacob Espada, 74. Natural de Lavínia (SP). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Eduardo Cuzziol, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Jair Destro, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Laudelino Stuani, 79. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Estelita Maria de Carvalho, 85. Natural de Jacobina (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20, em Diadema. Jardim da Colina.

Vitor Sebastião, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Eduardo Bertini, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Jorge, em Mauá. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Helder Bonadio, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Porteiro. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Matheus Gomes, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Maria Aparecida Leopoldina Luz, 74. Natural de Rinópolis (SP). Viúva do ex-vereador Ademar Vaz da Luz. Dia 20. Cemitério São José.

Gilson Rodrigues, 68. Natural de Itaberaba (Bahia). Esidia no Jardim São João, em São Paulo. Dia 20, em Ribeirão Pires. Cemitério do Lajeado, em São Paulo.

Maria Helena Galvão Martins, 58. Natural de Caruaru (PE). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Susan Karen Barbosa, 41. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.