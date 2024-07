Imigrantes trafega lenta ao Litoral; Metrô tem duas linhas com intervalo

Segundo o último boletim da Ecovias, há tráfego lento na Imigrantes para quem se desloca ao Litoral, do km 66 ao km 70 na noite desta quarta-feira (24). Também com alto fluxo de veículos, a Rodovia Anchieta se congestiona ao sentido capital, do km 63 ao km 60 e do km 18 ao km 17.

Por recomendação da concessionária, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da Anchieta.

No momento, o tempo está encoberto e com visibilidade boa. Todo o SAI está em Operação Normal (5x5) - ou seja, a descida dos motoristas é realizada pela pista Sul da Anchieta e da Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.

METRÔ

Quem optou pelo transporte público também encontra dificuldades, já que o intervalo entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda pode chegar a até 12 minutos. Além disto, a espera também pode ser de 5 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Barueri.

Ainda em Barueri até a Itapevi, a pausa é de cerca de 10 minutos entre as estações Barueri e Itapevi.

Por fim, na Linha 9, o intervalo é de 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros. E, em consequência, o atraso chega a 5 minutos entre as estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.