Timothée Chalamet surge como Bob Dylan em teaser de A Complete Unkown

Vem aí! As primeiras imagens de Timothée Chalamet vivendo Bob Dylan foram divulgadas no teaser de A Complete Unkown. A cinebiografia do artista tem previsão de chegar aos cinemas em dezembro de 2024.

O filme sobre a história de Bob Dylan, é dirigida por James Mangold. O responsável pela nova obra que conta com Chalamet de protagonista é conhecido por dirigir Ferrari e Indiana Jones e o Chamado do Destino.

Acompanhando o cantor na década de 60, a trama gira em torno das decisões de Dylan pouco tempo antes do artista estourar no Newport Folk Festival, em 1965. Durante sua participação em um podcast, James contou alguns detalhes sobre a escolha do período da vida de Bob a ser retratada:

- Não é bem uma cinebiografia de Bob Dylan. Se passa em uma época muito específica no início dos anos 1960, quando um garoto de 17 anos de idade pega uma carona para Nova York com 16 dólares no bolso.