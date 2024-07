Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, posta homenagem ao filho no dia que ele completaria um ano de idade

Emocionante! Ingra Soares publicou uma homenagem ao filho, Arthur, que morreu com 11 meses de vida no dia 9 de julho deste ano. O pequeno, fruto do relacionamento dela com o Zé Vaqueiro, completaria um aninho de idade na data desta quarta-feira, dia 24.

Na foto compartilhada nos Stories, ela deixou um recado emocionante para o filho:

Hoje o céu está em festa. #1anodoarthur. Nos braços do Senhor. Te amarei para sempre, você permanecerá vivo em meu coração.

Vale lembrar que o pequeno nasceu com uma doença rara, conhecida como Síndrome de Patau, que causa malformações no corpo do bebê, e foi o que causou a morte precoce do menino.

Na terça-feira, dia 23, Ingra também compartilhou que estava separando as roupinhas do Arthur para doação. Na foto, ela escreveu:

Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz, e acredito que estou fazendo o certo. Porque eu sei que vou estar ajudando muito elas [outras mães]. Estou separando várias roupas, leite, fraudas e medicamentos. Mães guerreiras do Hospital Infantil Filantrópico, recebam com muito amor.

Força!