Renato Aragão não gosta de ser chamado de Didi? Lívian Aragão se pronuncia sobre o assunto

Que confusão! Lívian Aragão, filha de Renato Aragão e Lílian Taranto, esclareceu os rumores de que seu pai não gosta de ser chamado de Didi, personagem emblemático que ele viveu por anos na televisão brasileira.

Em uma caixinha de perguntas feita nos Stories do Instagram, a atriz se deparou com a questão feita por um internauta:

O que você acha do seu pai não gostar de ser chamado de Didi?

Lívian, então, comentou:

Essa foi uma das maiores mentiras já inventadas. Não faz nem sentido. Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que ele criou e representa com tanto orgulho há mais de 50 anos? Ele ama o Didi. Às vezes, as pessoas confundem as personalidades, já que Didi é um personagem e Renato é quem ele é, respondeu a artista.

Além disso, no último domingo, dia 21, foi ao ar um programa especial no Domingão com Huck, da TV Globo, sobre o ator. A filha de Renato fez uma homenagem para ele durante o programa e postou nas redes sociais como é ser filha do Didi: Que honra!

Quem não sentiria orgulho de ser filha do amado Renato Aragão, não é mesmo?