Charge - 24 de julho de 2024

A desestatização da Sabesp foi concluída ontem com o evento de toque de campainha na B3. Com a liquidação da oferta pública na última segunda-feira (22), termina o processo iniciado em 28 de fevereiro de 2023, com a qualificação no Programa de Parcerias em Investimentos do Governo de São Paulo. A venda de 32% da empresa resultou em uma captação de R$ 14,8 bilhões, a maior oferta pública de 2024 das Américas.

A oferta pública da Sabesp superou diversos marcos do mercado de capitais brasileiro. A proposta da Equatorial de R$ 6,9 bilhões por 15% da Sabesp é considerada a maior ordem individual alocada em uma oferta do País – 17% foram para investidores, incluindo pessoas físicas, por R$ 7,9 bilhões. No setor de saneamento, é a maior oferta pública da história mundial e, considerando-se todas as chamadas utilities, que incluem outros serviços como distribuição de gás e energia, foi a terceira maior do mundo no ano.