Na busca pela liderança, Verdão visita Fluminense no Maracanã

Com três pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo (39 a 36) no Brasileiro, o Palmeiras espera diminuir a diferença hoje. Para isso, vai ao Rio enfrentar o Fluminense, a partir das 21h30, no Maracanã.

As equipes acusam momentos diferentes no campeonato. O Palmeiras segue em busca do primeiro lugar, enquanto o Fluminense é o penúltimo colocado e luta para deixar a zona de rebaixamento. Em caso de vitória hoje, o Verdão pode até assumir a liderança. No entanto, terá de torcer também para que o Botafogo seja superado pelo São Paulo na Capital paulista.

O técnico Abel Ferreira está suspenso nesta rodada e não ficará no banco de reservas para comandar o Alviverde. O auxiliar João Martins será o substituto. Além disso, o elenco ganhou mais desfalques durante a preparação. Murilo e Mayke se juntam a Piquerez e Estêvão no departamento médico da equipe.