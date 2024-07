Sem Zubeldía, Tricolor recebe líder Botafogo no MorumBis

O São Paulo pretende apagar a má atuação diante do Juventude, na última rodada, e retomar sua posição no G-4 do Brasileirão. Mas, para isso, terá difícil compromisso hoje, a partir das 19h30, diante do líder Botafogo, no MorumBis.

Para voltar a figurar entre os quatro primeiros, o Tricolor terá de fazer o dever de casa e vencer o time carioca, além de torcer por um possível tropeço do Fortaleza diante do Criciúma.

Um problema para o time do MorumBis é novamente o desfalque do técnico Luis Zulbeldía, que cumpre sua terceira suspensão no torneio nacional. Em 13 rodadas no comando da equipe, o argentino soma sete cartões amarelos e um vermelho. Porém, o retrospecto do elenco com o treinador é positivo, com 100% de aproveitamento.

Já o atacante argetino Calleri, que ficou de fora do último compromisso por dores na coxa, deve voltar ao time.