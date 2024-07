Catalá elogia Tigre após fim de sequência de G-5

O empate sem gols contra a Ferroviária no último compromisso manteve o São Bernardo FC na disputa pela ponta da Série C do Brasileiro. Além disso, o jogo marcou o fim de sequência de quatro rodadas nas quais o clube enfrentou adversários que estão entre os cinco primeiros colocados. E o Tigre garantiu importantes resultados. Além do 0 a 0 com a equipe de Araraquara e da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, ambos no 1º de Maio, bateu o Volta Redonda (3 a 1), no Rio, e o Athletic SAF (4 a 1), em Minas.

Ricardo Catalá, técnico do Tigre, exalta o fato de a equipe ter passado invicta pela sequência. “Nossa campanha é consistente e vencer esses compromissos também indica que podemos ir bem em possível classificação à segunda fase”, diz. A cinco rodadas do fim da primeira fase, o Tigre se encontra em quarto lugar, com 28 pontos, três a menos que o líder Botafogo-PB.

Ontem, o São Bernardo realizou a apresentação oficial do atacante argentino Jonatan ‘Churry’ Cristaldo, que exaltou a qualidade do futebol brasileiro. “As ligas brasileiras são as melhores da América. Gostei muito do projeto do São Bernardo, e estou aqui acima de tudo para ajudar o clube no acesso à Série B. Nosso time é muito lutador, e me identifiquei com isso. Para mim não existe bola perdida”, afirma o atleta, que defendia o Independiente Petrolero, da Bolívia, e ficou marcado no futebol brasileiro pela passagem pelo Palmeiras entre 2014 e 2016, quando conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão.

O Tigre volta a campo no próximo domingo (28), fora de casa, diante do ABC-RN.