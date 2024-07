Segunda etapa do Terminal Central entra em operação neste sábado

A Prefeitura de Mauá anunciou ontem que entram em operação no sábado (27) as novas plataformas do Terminal Central de ônibus da cidade – chamado de Nova Estação. Por conta disso, o terminal provisório que funciona atualmente na Praça 22 de Novembro será desativado, e as linhas serão remanejadas para essas novas plataformas.

Essa é a segunda etapa de entrega das obras, sendo que a primeira foi realizada em março deste ano.

De acordo com o informado pelo Paço, outra mudança ficará por conta das bilheterias. Para que seja iniciada a remodelação da Praça 22 de Novembro, todas as bilheterias e catracas de acesso e saída do terminal funcionarão na rua Rio Branco, ao lado da Estação Mauá da CPTM.

A partir das primeiras viagens de sábado, o embarque e desembarque das linhas que operavam no terminal provisório serão diferentes.

As linhas 20 (Sertão Expresso), 22 (Vila Carlina), 23 (ACIBAM), 25 (Guaraciaba) e 61 (Sonia Maria) ficarão na Plataforma A. As linhas 51 (Capuava), 71 (Paranavaí), 72 (Nova Mauá), 73 (Oratório), 74 (Rosina) e 75 (Cerqueira Leite) estarão na Plataforma B. As linhas 109 (Miranda), 111 (Cruzeiro), 122 (Jardim Silvia), 125 (Olinda), 131 (Jardim Itapeva) e 143 (Estrada do Carneiro) ficarão na Plataforma C. As linhas 112 (Feital), 113 (Hélida), 133 (Jardim Esperança), 136 (Canadá), 142 (Itaussú) e 144 (Elizabeth) estarão na Plataforma D.

E, por fim, as linhas 81, 82/83, 84, 85, 86 e 87 (Região do Jardim Zaíra e do Alto da Boa Vista) ficarão na Plataforma E.

OBRAS

No último sábado (20), a Prefeitura entregou a revitalização da área de lazer do Jardim Guapituba, localizada na Rua Rivaldo Góes Teixeira. Além disso, as quadras da Praça Elziro Tozzato, no Jardim Itapeva, também foram inauguradas.

No Jardim Zaíra, foram reformadas as quadras das ruas Ariosto da Silva Lázaro, Sebastião Antonio da Silva e das Laranjeiras.