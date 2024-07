Presidente Lula considera baixo o percentual cobrado sobre as heranças

“É nada”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao considerar baixos os 4% de cobrança de imposto sobre as heranças no Brasil. A declaração foi dada ontem durante comemoração dos dez anos do campus Lagoa do Sino, da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), em Buri, no Interior de São Paulo.

Lula comparou o percentual brasileiro com o praticado nos EUA, de 40%. O norte-americano, por exemplo, prefere doar os bens ao invés de pagar o tributo. “Nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para instituto, para laboratório e para fundações. Aqui, no Brasil, você não tem ninguém que faça doação porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%”, disse o presidente.

A fala gerou desconforto no núcleo duro do governo. A política econômica adotada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda), responsável, por exemplo, pela taxação de compras em sites estrangeiros, tem sido alvo de críticas – série de memes nas redes sociais ironiza o que seria obsessão do chefe da Pasta por impostos.