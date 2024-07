Solidariedade anuncia apoio a Alex Manente em S.Bernardo

A direção nacional do Solidariedade anunciou ontem à tarde apoio à pré-candidatura de Alex Manente (Cidadania) a prefeito de São Bernardo. Em nota enviada à imprensa, a legenda oficializou a mudança de posicionamento no pleito da cidade, onde o partido integrava a coligação que tem como postulante ao Paço o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Além disso, a sigla também indicou a empresária Luciana Zanon para compor a chapa com Alex como candidata a vice-prefeita.

“O diretório municipal de São Bernardo deve iniciar as tratativas em apoio ao candidato a prefeito Alex Manente. Estão, assim, desautorizadas todas e quaisquer reuniões paralelas para tratar do pleito na cidade. Trata-se de um assunto interno do partido Solidariedade, que será tratado por suas instâncias. Por fim, estamos sugerindo ao candidato Alex Manente o nome da empresária Luciana Zanon para vice-prefeita”, diz a legenda na nota.

A manifestação oficial do Solidariedade confirma a informação trazida pelo Diário ontem, quando Paulinho da Força antecipou a dissidência do partido no grupo petista. “O PT vem nos tratando muito mal”, disparou o deputado.

Para justificar sua reclamação, Paulinho da Força alega que, em Guarulhos, o PT tem atacado sistematicamente o ex-prefeito Elói Pietá desde que o político trocou a sigla pelo Solidariedade, no primeiro trimestre deste ano. “O PT vem tratando o Pietá como inimigo”, disse o solidarista. O ex-prefeito de Guarulhos, vale lembrar, ajudou a fundar o PT nos anos 1980.

Paulinho da Força também acusou os petistas de descumprir acordo segundo o qual o partido apoiaria a nome do ex-deputado estadual Alexandre Pereira (Solidariedade) à Prefeitura de Jundiaí, município do interior paulista. “Por isso, decidimos desembarcar das candidaturas do PT no Brasil inteiro”, alegou o deputado federal, ressaltando, porém, que a decisão de deixar a coalização encabeçada por Luiz Fernando não é uma retaliação ao deputado estadual. “Não tem nada a ver com o Luiz Fernando, que é um bom sujeito”, elogiou.

No último sábado, durante a convenção realizada na Estância Alto da Serra, faixas penduradas no local com os logos dos dez partidos que compunham o grupo de Luiz Fernando traziam adesivos cobrindo a marca do Solidariedade.





PAULO CHUCHU

Com o apoio do Solidariedade, a aliança em torno da pré-candidatura de Alex Manente agora soma sete partidos. O deputado federal tem ao seu lado as legendas da base de sustentação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) – PL, PSD, Progressistas e MDB –, além do PSDB e de seu próprio partido. Apesar do pleito do novo aliado, o Partido Liberal deve ficar com a vaga de vice na chapa, à qual vai indicar o vereador Paulo Chuchu, que tem o apoio do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.