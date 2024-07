Zé Neto é diagnosticado com pneumonia e se afastará dos palcos por sete dias

Zé Neto, da dupla com Cristiano, está afastado dos palcos por sete dias após receber o diagnóstico de pneumonia bacteriana. Em um comunicado, compartilhado através das redes sociais do artista, na última terça-feira, dia 23, a equipe da dupla revelou que alguns shows precisaram ser cancelados.

Como a dupla só retorna aos palcos no dia 1 de agosto, as apresentações em Mandirituba, no Paraná; em Marechal Cândido, no Paraná; em Belo Horizonte, Minas Gerais; em Catalão, Goiás; e em Divinópolis de Goiás, em Goiás, foram cancelados.

Nos próximos dias, Zé Neto deve focar em seu tratamento.

Melhoras para ele, não é?